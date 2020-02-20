ترامب: قضينا على إرهاب قاسم سليماني إلى الأبد

عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، عن فخره بما حققته إدارته من انتصارات على الإرهاب خلال فترته الرئاسية، قائلا: "نجحنا في القضاء على إرهاب قاسم سليماني إلى الأبد".

وأضاف ترامب، أمام حشد من مؤيديه بولاية أريزونا خلال جولته الانتخابية، أن واشنطن تمكنت من تدمير تنظيم داعش الإرهابي بالكامل، مشيرا إلى مقتل زعيم التنظيم أبوبكر البغدادي.

وفي الثالث من يناير/كانون الثاني الماضي، نفذت القوات الأمريكية ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد أسفرت عن مقتل قاسم سليماني وأبومهدي المهندس.

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وكان ترامب، أعلن في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبوبكر البغدادي، مؤكداً أن العملية استغرقت ساعتين وشاركت فيها نحو 8 مروحيات.

ترامب أكد أن الجيش الأمريكي لم يفقد أيا من قواته خلال عملية استهداف البغدادي، بينما قُتل العديد من مرافقيه.

وبين أن عملية استهداف البغدادي كانت ضمن أولويات إدارته لوقت طويل، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة بحثت عن زعيم داعش لسنوات.

وأكد أنه تم التأكد من هوية جثة أبوبكر البغدادي، لافتا إلى أن القوات لاحقته حتى وصل إلى نهاية نفق ثم فجر نفسه.