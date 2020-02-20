شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع وفيات «كورونا» في الصين إلى 2112 والان نبدء بالتفاصيل

ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الصين إلى 2112 حالة على الأقل.

جاء ذلك بعد أن سجلت مقاطعة هوبي، بؤرة تفشي الفيروس 108 وفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن السلطات الصحية في المقاطعة.

كما سجلت المقاطعة 349 حالة إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى أكثر من 75 ألفا.