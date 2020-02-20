فتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تحقيقًا في واقعة وجود "شيشة" بإحدى المدارس التابعة لإدارة 6 أكتوبر التعليمية بمحافظة الجيزة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأوضحت التحقيقات أنه في يوم الأحد 9 فبراير 2020 في أول أيام الفصل الدراسى الثانى، دخلت معلمة الاقتصاد المنزلى إلى حجرة الاقتصاد المنزلى والزراعة واكتشفت وجود شيشة فقامت بتصويرها ورفعها على مواقع التواصل، دون إبلاغ الشئون القانونية بالمديرية عن الواقعة خلافًا لشرف المهنة.
وأدانت التحقيقات كل من الأستاذ (ا.م.ع) مدير المدرسة بتهمة الإهمال في الإشراف والمتابعة، والأستاذ (أ.ع.أ) معلم اللغة الإنجليزية بالمدرسة لقيامه بشرب الشيشة بالمدرسة والسبب في جلبها للمدرسة، والأستاذة (ر.ع.ا) معلمة الاقتصاد المنزلي لقيامها بالتقاط الصور وإرسالها لوسائل الإعلام وعدم إرسالها للشئون القانونية بالمديرية، و(س.ع.أ) عاملة عهدة بالمدرسة لإهمالها في عملها وجلب الشيشة داخل المدرسة أثناء أعمال الكنترول بالمدرسة في إجازة نصف العام وبعد مواعيد العمل الرسمية.
وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على كافة المستويات التعليمية المختلفة بعدم السماح بحدوث أي تجاوزات ومواجهة كافة الظواهر السلبية داخل المنشآت التربوية لما لها من هيبة تربوية عليا.
كانت هذه تفاصيل خبر جلب الشيشة داخل المدرسة أثناء أعمال الكنترول .. "التعليم": إجراءات رادعة لواقعة "الشيشة" بمدرسة في الجيزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.