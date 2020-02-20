أعلن وزير ​الخارجية الأميركية​ ​مايك بومبيو​ أنه "يسعدني تواجدي في ​الرياض​ لمناقشة التزام ​أميركا​ القوي بأمن ​السعودية​"، مشيرا الى أن "هناك حاجة مستمرة للوقوف مع السعودية في وجه سلوك ​إيران​ المؤذي". إضغط للمزيد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو: هناك حاجة مستمرة للوقوف مع السعودية في وجه سلوك إيران المؤذي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.