الفخاخ يعلن أسماء الوزراء في الحكومة التونسية

أعلن الرئيس المكلف تشكيل ​الحكومة التونسية​ الياس الفخاخ أسماء وزراء حكومته، مشيرا الى أن "الحكومة التونسية تضم قيادات سياسية وشخصيات مستقلة تتوفر فيها الكفاءة والنزاهة والمصداقية، وتتألف من ائتلاف واسع منفتح على الأطياف السياسية"، مؤكدا "أنناسنلتزم بأن تكون هذه الحكومة حكومة كل التونسيين توحد ولا تفرق".

وقدم الفخفاخ رسميا تشكيلة حكومته للرئيس التونسي قيس سعيد بعد أن توصل إلى اتفاق مع حزب النهضة الإسلامي، منهيا أزمة سياسية إستمرت منذ نحو الأربعة أشهر.