القيادة‭ ‬المركزية‭: ‬نمط‭ ‬التصنيع‭ ‬الإيراني‭ ‬واضح‭ ‬على‭ ‬الأسلحة‭ ‬المهربة‭ ‬للحوثيين

أعلنت‭ ‬القيادة‭ ‬المركزية‭ ‬الأمريكية‭ ‬أن‭ ‬السفن‭ ‬الشراعية‭ ‬التي‭ ‬اعترضتها‭ ‬مؤخرا،‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬يو‭ ‬إس‭ ‬إس‭ ‬نورماندي،‭ ‬ويو‭ ‬إس‭ ‬إس‭ ‬فورست‭ ‬شيرمان،‭ ‬تتطابق‭ ‬مع‭ ‬نمط‭ ‬تاريخي‭ ‬ثابت‭ ‬من‭ ‬السفن‭ ‬المستخدمة‭ ‬لنقل‭ ‬الأسلحة‭ ‬إلى‭ ‬الحوثيين‭ ‬في‭ ‬اليمن،‭ ‬وحسب‭ ‬التقييم‭ ‬فإن‭ ‬إيران‭ ‬مسؤولة‭ ‬عن‭ ‬تخطيط‭ ‬هذه‭ ‬الشحنات‭ ‬وتنظيمها‭ ‬وصنعها‭.‬

وكان‭ ‬فريق‭ ‬البحرية‭ ‬الأمريكية‭ ‬قد‭ ‬استولى‭ ‬على‭ ‬الأسلحة‭ ‬وأخذها‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬السفينة‭ ‬يو‭ ‬إس‭ ‬إس‭ ‬نورماندي‭ ‬لإجراء‭ ‬عمليات‭ ‬تفتيش‭ ‬لاحقة‭. ‬وأخضعت‭ ‬الأسلحة‭ ‬للتفتيش‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الشركاء‭ ‬والمنظمات‭ ‬الدولية‭ ‬كذلك‭.‬

حيث‭ ‬شملت‭ ‬المواد‭ ‬150‭ ‬صاروخ‭ (‬دهلاوية‭)‬،‭ ‬إيراني‭ ‬الصنع‭ ‬المضاد‭ ‬للدبابات،‭ ‬وهو‭ ‬نسخة‭ ‬إيرانية‭ ‬من‭ ‬صاروخ‭ ‬كورنيت‭ ‬الروسي،‭ ‬و3‭ ‬صواريخ‭ ‬أرض‭-‬جو‭ ‬مصممة‭ ‬ومصنعة‭ ‬بشكل‭ ‬منفرد‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬إيران،‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬358،‭ ‬وكذلك‭ ‬أجزاء‭ ‬أسلحة‭ ‬أخرى‭ ‬لأنظمة‭ ‬بحرية‭ ‬مسيرة‭.‬

وكذلك‭ ‬كانت‭ ‬المعدات‭ ‬المحتجزة‭ ‬تتفق‭ ‬مع‭ ‬النمط‭ ‬التاريخي‭ ‬للتهريب‭ ‬الإيراني‭ ‬للأسلحة‭ ‬المتقدمة‭ ‬إلى‭ ‬الحوثيين‭ ‬في‭ ‬اليمن،‭ ‬من‭ ‬ضمنها‭ ‬أوجه‭ ‬تشابه‭ ‬محددة‭ ‬مع‭ ‬الشحنة‭ ‬المحتجزة‭ ‬مؤخراً‭ ‬من‭ ‬الأسلحة‭ ‬التي‭ ‬أفادت‭ ‬لجنة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أنها‭ ‬إيرانية‭ ‬الصنع‭.‬

وقالت‭ ‬القيادة‭ ‬المركزية،‭ ‬إن‭ ‬علامات‭ ‬ومكونات‭ ‬هذه‭ ‬الصواريخ‭ ‬هي‭ ‬منفردة‭ ‬للأنظمة‭ ‬الإيرانية،‭ ‬علامات‭ ‬أنبوب‭ ‬الإطلاق‭ ‬على‭ ‬النسخة‭ ‬الإيرانية‭ ‬تبدأ‭ ‬من‭ ‬اليسار‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬في‭ ‬الوسط‭ ‬على‭ ‬خلاف‭ ‬للنسخة‭ ‬الروسية‭. ‬وتابعت‭ ‬‮«‬يحتوي‭ ‬مخطط‭ ‬العلامات‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الإيرانية‭ ‬على‭ ‬5‭ ‬أسطر‭ ‬من‭ ‬البيانات،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يتضمن‭ ‬مخطط‭ ‬العلامات‭ ‬الروسي‭ ‬8‭ ‬أسطر‭ ‬من‭ ‬البيانات‮»‬‭.‬

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وذكرت‭ ‬القيادة‭ ‬المركزية‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬ضمن‭ ‬الشحنة‭ ‬التي‭ ‬استولت‭ ‬عليها‭ ‬سفينة‭ ‬يو‭ ‬إس‭ ‬إس‭ ‬فورست‭ ‬شيرمان‭ ‬في‭ ‬نوفمبر،‭ ‬5‭ ‬صواريخ‭ ‬طراز‭( ‬358‭) ‬أرض‭- ‬جو،‭ ‬كان‭ ‬أحدها‭ ‬شبه‭ ‬مجمع‭ ‬بالكامل،‭ ‬تم‭ ‬تصميمها‭ ‬وتصنيعها‭ ‬بصورة‭ ‬منفردة‭ ‬بواسطة‭ ‬إيران،‭ ‬بالإضافة‭ ‬أيضا‭ ‬بعض‭ ‬المكونات‭ ‬الشائعة‭ ‬المستخدمة‭ ‬في‭ ‬الأنظمة‭ ‬الإيرانية‭ ‬الأخرى‭.‬وأنتجت‭ ‬نواظير‭ ‬الأسلحة‭ ‬الحرارية،‭ ‬التي‭ ‬صادرتها‭ ‬يو‭ ‬إس‭ ‬إس‭ ‬فورست‭ ‬شيرمان‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬رايان‭ ‬رشد‭ ‬إفزار،‭ ‬وهي‭ ‬شركة‭ ‬لصناعة‭ ‬الدفاع‭ ‬ومقرها‭ ‬إيران،‭ ‬وأضافت‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬النواظير‭ ‬تتوافق‭ ‬مع‭ ‬المنتجات‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬إيران،‭ ‬وقد‭ ‬انتشرت‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وسوريا‭ ‬واليمن

وشملت‭ ‬الشحنة‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬احتجازها‭ ‬بواسطة‭ ‬يو‭ ‬إس‭ ‬إس‭ ‬فورست‭ ‬شيرمان‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬مكونات‭ ‬الطائرات‭ ‬بدون‭ ‬طيار،‭ ‬المحركات‭ ‬والأجزاء‭ ‬المتعلقة‭ ‬بها،‭ ‬والماكينات‭ ‬المستخدمة‭ ‬لتحريك‭ ‬أسطح‭ ‬التحكم‭ ‬وتنظيم‭ ‬التحكم‭ ‬بالوقود‭.‬

وقالت‭ ‬القيادة‭ ‬المركزية‭ ‬إن‭ ‬العناصر‭ ‬تتوافق‭ ‬مع‭ ‬العناصر‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تحديدها‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الطائرات‭ ‬بدون‭ ‬طيار‭ ‬‮«‬قاصف‮»‬‭ ‬و»صماد‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬جمعها‭ ‬من‭ ‬ساحة‭ ‬القتال‭ ‬في‭ ‬اليمن‭.‬

كما‭ ‬أفادت‭ ‬القيادة‭ ‬المركزية‭ ‬أن‭ ‬الأجزاء‭ ‬المصادرة‭ ‬من‭ ‬صاروخ‭ ‬كروز‭ ‬351،‭ ‬متوافقة‭ ‬مع‭ ‬تكوين‭ ‬المحرك‭ ‬والذيل‭ ‬للمواد‭ ‬المستخرجة‭ ‬من‭ ‬صاروخ‭ ‬351‭ ‬المستخدمة‭ ‬في‭ ‬الهجوم‭ ‬الإيراني‭ ‬على‭ ‬مصافي‭ ‬أرامكو‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭.‬