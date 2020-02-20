كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كورونا" يتسبب في تعطيل الدراسة بمدينة قم الإيرانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف وسائل إعلام إيرانية، مساء اليوم الأربعاء، عن تعطيل جميع المدارس والجامعات في مدينة قم الإيرانية غدًا الخميس؛ لمنع من انتشار فيروس "كورونا" الجديد، وذلك بعد وفاة مسنين اثنين اليوم بسبب الفيروس، وفقاً لوكالة الأنباء "إرنا".

هذا وأعلنت وكالة "مهر" للأنباء، في وقت سابق من مساء اليوم، وفاة إيرانيين اثنين بسبب فيروس "كورونا" في مستشفى بمدينة قم.