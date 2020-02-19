ولي العهد يبحث مع الرئيس الأريتري الأحداث الإقليمية



اجتمع ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، في الرياض، مع الرئيس أسياس أفورقي رئيس دولة أريتريا، وتم خلال جلسة الاجتماع استعراض أوجه العلاقات الثنائية، ومجالات التعاون المشترك، ومستجدات الأحداث الإقليمية، والجهود المبذولة تجاهها. كما تم التأكيد على أهمية دور مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، والفرص الواعدة والمشتركة بين دول المجلس. حضر الاجتماع وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء عصام بن سعيد -الوزير المرافق-، ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان، والمستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية أحمد الخطيب، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة أريتريا صقر القرشي. كما حضر من الجانب الأريتري، معالي وزير الخارجية عثمان صالح محمد، ومعالي مستشار فخامة الرئيس يماني قبراب، ومدير مكتب الرئيس الأمين حسن الأمين، والقائمة بالأعمال في سفارة أريتريا لدى المملكة ويني قيهير.

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