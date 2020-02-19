منظمة الصحة ترحب بالتقدم الكبير في مكافحة كورونا

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام







القاهرة: رحبت منظمة الصحة العالمية من القاهرة الأربعاء بتحقيق "تقدم كبير" في مكافحة فيروس كورونا المستجد منذ ظهوره في الصين في ديسمبر.

وأعلن مدير الطوارئ في المنظمة لمنطقة الشرق الأوسط ريتشارد برينان "حققنا تقدماً كبيراً خلال فترة قصيرة"، وذلك خلال مؤتمر صحافي في المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في القاهرة.

وارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ إلى أكثر من ألفين غالبيتها في الصين الأربعاء، كما ارتفع إجمالي عدد المصابين بالوباء إلى 74 ألف شخص على الأقلّ.

وأكد المدير الإقليمي للمنظمة أحمد المنظري "بتنا قادرين على تشخيص الفيروس في كل مكان الآن"، وأنشئت "أنظمة صحية فعالة".

لكن، رأى برينان من جهته أن من "المبكر جداً القول إنه تمت السيطرة على الفيروس".

بموازاة ذلك، أعلنت وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية الأربعاء أن الشخص الذي شخصت إصابته بفيروس كورونا في مصر، قد خضع لفحص ثان جاءت نتيجته سلبية.

Advertisements

ويعني ذلك أنه ليس حاملاً للفيروس، لكن لا يمكن إعلانه خالياً من المرض إلا بعد 14 يوماً من الحجر الصحي، كما أكد لفرانس برس مسؤول في منظمة الصحة العالمية.

وأضاف كذلك أنه لا يمكن إعلان خلو القارة الإفريقية تماماً من الفيروس، مع الإشارة إلى احتمال وجود مصابين آخرين لم تكتشف حالاتهم بعد.

وفي 14 فبراير، شُخص أجنبي بأنه حامل لفيروس كوفيد-19 في مصر ووضع في الحجر الصحي داخل مستشفى في شمال البلاد.

وعلقت مصر منذ مطلع فبراير رحلاتها الجوية عبر شركة مصر للطيران الوطنية إلى الصين حتى نهاية الشهر. كما أجلي نحو 300 مصري من ووهان بؤرة المرض في فبراير ووضعوا في حجر صحي لمدة 14 يوماً.

وحذر برينان كذلك من المعلومات الخاطئة المرتبطة بالفيروس والتي تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحاً أن "لا دليل على ان الفيروس معدّ في مختبر أو كسلاح بيولوجي" في إشارة إلى شائعات بهذا الصدد.