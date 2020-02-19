خوفا من كورونا.. دولة "بلا إصابات" تغلق المدارس لنهاية مارس

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في ذلك السياق قالت الحكومة في منغوليا، الأربعاء، إنها ستبقي جميع المدارس مغلقة حتى 30 مارس، لمنع انتشار فيروس كورونا في البلاد.
وتسبب الفيروس، الشبيه بالإنفلونزا، في وفاة أكثر من 2000 شخص في الصين، الجارة الجنوبية لمنغوليا.
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بدء مغادرة ركاب السفينة في اليابان وحصيلة كورونا في الصين تتجاوز ألفي وفاة
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ورغم أن منغوليا لم تعلن بعد عن أي إصابات، فقد أغلقت الحدود مع الصين، ورفضت استقبال أي وافدين منها.
وذكرت الحكومة المنغولية أنه مع استمرار تفشي المرض ستبقى المؤسسات التعليمية، من رياض الأطفال وحتى الجامعة، مغلقة حتى نهاية الشهر المقبل.
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