اخبار العالم

خوفا من كورونا.. دولة "بلا إصابات" تغلق المدارس لنهاية مارس

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/8
  • 2/8
  • 3/8
  • 4/8
  • 5/8
  • 6/8
  • 7/8
  • 8/8

Advertisements
فيروس كورونا.. تطورات لا تتوقف دبي - بواسطة محمد فارس © Getty فيروس كورونا.. تطورات لا تتوقف لا يزال فيروس كورونا يثير قلقا واسعا حول العالم مما يؤدي إلى قرارات استثنائية، يراها البعض أحيانا مبالغة، لدرء أخطاره.

في ذلك السياق قالت الحكومة في منغوليا، الأربعاء، إنها ستبقي جميع المدارس مغلقة حتى 30 مارس، لمنع انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وتسبب الفيروس، الشبيه بالإنفلونزا، في وفاة أكثر من 2000 شخص في الصين، الجارة الجنوبية لمنغوليا.

شاهد أيضًا

بدء مغادرة ركاب السفينة في اليابان وحصيلة كورونا في الصين تتجاوز ألفي وفاة

فيديو من AFP

انقر للتوسيع

إعادة تشغيل الفيديو

التالي

  • أكد الرئيس السوري بشار الأسد الإثنين أن قواته عازمة على مواصلة القتال حتى

    الأسد يؤكد عزم قواته على مواصلة القتال حتى "تحرير" كافة المناطق

    أكد الرئيس السوري بشار الأسد الإثنين أن قواته عازمة على مواصلة القتال حتى "تحرير" كافة الأراضي الخارجة عن سيطرتها غداة استعادتها كامل محيط مدينة حلب في شمال البلاد وإبعاد الفصائل المعارضة عنها.

    شعار AFP AFP
  • أبدى رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني في بيروت الإثنين استعداد بلاده لمساعدة لبنان بمواجهة انهيار اقتصادي هو الأسوأ منذ عقود، على وقع أزمة سيولة حادة.

    مسؤول إيراني يبدي استعداد بلاده لمساعدة لبنان اقتصادياً

    أبدى رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني في بيروت الإثنين استعداد بلاده لمساعدة لبنان بمواجهة انهيار اقتصادي هو الأسوأ منذ عقود، على وقع أزمة سيولة حادة.

    شعار AFP AFP
  • يتناول الفيلم التونسي الدرامي العائلي

    "بيك نعيش" فيلم تونسي يفتح ملف الفساد والحريّات

    يتناول الفيلم التونسي الدرامي العائلي "بيك نعيش" الذي يتمحور على سعي والدين إلى إيجاد كبد لابنهما المصاب في هجوم، بحذق العلاقات العائلية وحدود الحريات الجديدة ما بعد ثورة العام 2011 في هذا البلد.

    شعار AFP AFP

1

إلغاء

الإعدادات

Advertisements

إيقاف

HD

HQ

SD

LO

تخطي الإعلان

بدء مغادرة ركاب السفينة في اليابان وحصيلة كورونا في الصين تتجاوز ألفي وفاة

شعار AFP
AFP

مشاركة

مشاركة

تغريدة

مشاركة

بريد إلكتروني

التالي في المشاهدة

التالي

أخبار ذات صلة

 ورغم أن منغوليا لم تعلن بعد عن أي إصابات، فقد أغلقت الحدود مع الصين، ورفضت استقبال أي وافدين منها.

وذكرت الحكومة المنغولية أنه مع استمرار تفشي المرض ستبقى المؤسسات التعليمية، من رياض الأطفال وحتى الجامعة، مغلقة حتى نهاية الشهر المقبل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خوفا من كورونا.. دولة "بلا إصابات" تغلق المدارس لنهاية مارس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا