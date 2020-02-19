رئيس وزراء أستراليا يفجر مفاجأة مدوية بشأن الطائرة الماليزية

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وقال أبوت في حديثه لوثائقي تبثه قناة "سكاي نيوز" يومي الأربعاء والخميس، إن مسؤولين ماليزيين رفيعي المستوى يعتقدون أن الطيار المخضرم زاهري أحمد شاه، أسقط الطائرة عمدا.
وأضاف "لن أقول من أخبرني بذلك، ولكن دعني أؤكد، وأريد أن أكون واضحًا تمامًا، لقد كانت القيادة في ماليزيا على يقين من أنها كانت انتحارا نفذه الطيار".
شاهد بالصور: رحلة البحث عن الطائرة الماليزية
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لكن تقرير التحقيق المستقل الذي أصدرته ماليزيا عام 2018، قال إن مسار الطائرة تم تغييره يدويًا، لكنه لم يذكر أسماء أحد من المشتبه فيهم، وأثار احتمال "تدخل من طرف ثالث".
غير أن المحققين قالوا إن سبب الاختفاء لا يمكن تحديده، حتى يتم العثور على الحطام وصندوقي الطائرة الأسودين.
وكان أبوت رئيسًا للوزراء عندما اختفت طائرة الخطوط الجوية الماليزية وعلى متنها 239 شخصًا في 8 مارس 2014، أثناء توجهها من كوالالمبور إلى بكين.
وتولت أستراليا تنسيق ما تحول إلى أضخم عملية بحث في تاريخ الطيران، لكنها فشلت في العثور على الطائرة قبل توقف البحث عام 2017.
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لغز أحد أكثر حوادث الطيران غموضاً في العالم سيبقى دون حل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.