الصين تدعم التجارة والاستثمار الأجنبي وسط تفشي «كورونا»

قالت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، إن الصين ستتخذ خطوات نحو استقرار التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي والاستهلاك، لتقليل الآثار الناتجة عن تفشي فيروس كورونا إلى أقل قدر ممكن.

وأضافت الوزارة أيضاً أنها ستشجع الشركات على زيادة واردات السلع الطبية والمنتجات الزراعية التي يوجد نقص في المعروض منها في البلاد، مضيفاً أن الصين ستعزز سياسات لاستقرار الاستثمار الأجنبي ودعم ثقة المستثمرين.

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