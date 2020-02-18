شرطية تقتل 4 من أفراد أسرتها ثم تنتحر في كوسوفو



قالت الشرطة ومكتب المدعي العام في كوسوفو، اليوم الثلاثاء، إن شرطية قتلت والديها وشقيقيها قبل أن تنتحر في بلدة جيلان بشرق كوسوفو حيث تعمل.

وقال مكتب المدعي العام في البلدة في بيان «قتلت شرطية أربعة من أفراد أسرتها ثم أقدمت على الانتحار في النهاية».

ولم يوفر البيان مزيداً من التفاصيل عن الحادث لكنه أشار إلى الشرطية بالحرفين (في.بي).

وقالت الشرطة إن الأطباء في موقع الحادث أكدوا مقتل الضحايا.