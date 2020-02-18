شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء الدين أبو شقة يصدر قرارات وهيكلة جديدة فى حزب الوفد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، قرارًا بتعيين اللواء سفير السيد محمد نور مساعدًا لرئيس الوفد للشئون التواصل السياسي.

وقال اللواء سفير نور، إن حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة يشهد تطورا كبيرا وهذا دليل على نجاح رئيس الوفد في إعادة الحزب للمشهد السياسي بشكل قوي، معربا عن سعادته بقرار رئيس الوفد بتعينه مساعدًا للشئون التواصل السياسي، مشيرا إلى أنه سوف يحرص على تقديم الأفضل للوفد خلال المرحلة المقبلة، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على الحياة السياسية في مصر.

وأوضح "نور" أن حزب الوفد يتواصل بشكل مباشر ودائم مع المواطنين من خلال مقرات الحزب المنتشرة في كافة ربوع الجمهورية والتي تصل إلى 204 مقر، لافتا إلى أن الحزب سوف يخوض الاستحقاقات الانتخابية بشكل قوي بفضل التواجد والانتشار الجماهير للحزب، كما أصدر المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، قرارًا بتعيين الدكتور عمر عبد الجواد عبد العزيز محمد خليل مساعدًا لرئيس الوفد للشئون المالية والاقتصادية.

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وأعرب عمر عبد الجواد،عن سعادته بقرار رئيس الحزب، مؤكدًا أن بيت الأمة يشهد طفرة كبيرة منذ تولى المستشار بهاء الدين أبو شقة رئاسة الوفد، مؤكداً أنه سوف يواصل عمله الدؤوب لخدمة الوفد والوفديين ودعماً للدولة المصرية.

وأكد «عبد الجواد» أن حزب الوفد أصبح متواجداً بقوة في الشارع المصري، وأنه مستعد لخوض الاستحقاقات السياسية المستقبلية«نواب – شيوخ – محليات» بقوة، مشيداً بدور الحزب العريق الذي يمتد إلى مائة عام، من المشاركة والمساندة الحقيقية للمصريين في ربوع البلاد.

وأشار«عبد الجواد» إلى أن الحزب لديه العديد من الكوادر والمتخصصين والخبراء في كافة المجالات ومنها الملف الاقتصادي، وأن الفترة المقبلة سوف تشهد العديد من الفعاليات الاقتصادية والندوات المتخصصة بالتزامن مع القفزة الإيجابية التي تشهدها مصر حاليا.