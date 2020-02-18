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شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تقدم 8 ملايين دولار للعمليات التجارية في إثيوبيا والصومال وكينيا والان مع التفاصيل
الثلاثاء 18 فبراير 2020
مايك بومبيو
أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستقدم 8 ملايين دولار للعمليات التجارية في إثيوبيا والصومال وكينيا.
وقال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأثيوبي غيدو أنداراجاشيو، "سعيد أن نعلن عن تقديم 8 ملايين دولار للعمليات التجارية في إثيوبيا والصومال وكينيا".
وتابع بومبيو أن "إصلاحات [رئيس الوزراء الإثيوبي] أبي أحمد مشجعة للشركات الأمريكية على الاستثمار"، مضيفا أن "هذه الإصلاحات في إثيوبيا جاءت من الإثيوبيين ولم تأت من الخارج".
وتعود العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإثيوبيا إلى العام 1903، وتعرب واشنطن عن تضامنها مع أديس أبابا فيما تجريه من إصلاحات سياسية واقتصادية تعتبرها واشنطن "تاريخية".
وبلغ حجم التجارة بين البلدين 1.8 مليار دولار في العام 2018.
ورصدت الولايات المتحدة على مدى العامين الماضيين أكثر من 117 مليون دولار بغية توسيع الفرص الاقتصادية في إثيوبيا وتحسين مناخ الأعمال، فضلا عن تمهيد أرضية متكافئة لكل المستثمرين وتشجيع الاستثمارات الأمريكية.
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