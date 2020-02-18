مستشار حكومي: قضايا إجرائية أخرت ارسال قانون الموازنة

اعتبر مستشار رئيس الوزراء عبد الحسين الهنين، الثلاثاء، أن قضايا إجرائية تقف وراء تاخير ارسال قانون الموازنة العامة، نافياً الانباء التي تحدثت عن وجود عجز كبير تسبب بتأخر إقرار الموازنة.
وأوضح أن"الأنباء التي تتحدث عن تأخر إقرار الموازنة نتيجة وجود عجز كبير ،هي أسباب و معلومات غير دقيقة وعارية عن الصحة".
وبشأن البرنامج الحكومي بين الهنين، أن"مجموع ما تم تحقيقه في النصف الأول للبرنامج الحكومي بلغ أكثر من 78 بالمئة، أما النصف الثاني فقد بلغ أكثر من 70 بالمئة"، مبيناً أن"قطاعي الكهرباء والطاقة شهدا تقدماً ملحوظاً في الفترة الماضية ،إلّا أن الأحداث الأخيرة تسببت في تأخير تنفيذ الكثير من البرامج و الأعمال".
وأشار إلى أن "عملية عملية تحويل بيع النفط الاسود إلى شركة سومو قد وفرت حوالي مليار دولار سنوياً وهي أحد أهم الملفات في الحد من الهدر والفساد".
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