شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تحرير الخليج 365 يزور مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل اليوم الكاتب الصحفي عبد الرحيم علي، رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس "سيمو"، الكاتب الصحفي خالد صلاح رئيس تحرير الخليج 365.

وتناول اللقاء شرح مجهودات المركز في مواجهة قوى الظلام فى أوروبا.

كما تضمن اللقاء الاطلاع على إصدارات الخاصة بالمركز والمطبوعات الخاصة به وما تم عقده من ندوات وحلقات حوارية مع عدد من مفكرين وكتاب الغرب.

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وبحث رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط ورئيس تحرير الخليج 365 سبل التعاون خلال الفترة القادمة لتصحيح الصورة المغلوطة التي يروج لها الإخوان وأعوانهم في الخارج.

وأثنى الكاتب الصحفي خالد صلاح على الجهد الذي يبذله المركز مثمنا تصدي خبراء المركز لتلك الأخبار الكاذبة التي يروجها أعداء الوطن في الخارج والجهد الكبير الذي يقوم به الكاتب الصحفي عبد الرحيم علي في مواجهة التغلغل الإخواني في المجتمع الأوروبى.