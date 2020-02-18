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شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. البحسني يضع حجر الأساس لمشروع صيانة شارع المدخل الغربي لمدينة المكلا والان مع التفاصيل
الثلاثاء 18 فبراير 2020
وضع محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني صباح اليوم، حجر الأساس لمشروع صيانة شارع المدخل الغربي لمدينة المكلا الممتد من تقاطع مسجد بر الوالدين حتى جسر غرير، بتمويل من البنك الدولي عبر مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) وتنفيذ مؤسسة للصليب للتجارة والمقاولات العامة.
وأشاد محافظ حضرموت بالجهود التي يبذلها مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) في صيانة الشوارع ومساعدة السلطات المحلية بالمحافظة في عملية البناء والتنمية واصلاح الاختلالات السابقة والمنشآت الحيوية التي لم تنفذ فيها اعمال الصيانة منذ سنوات، داعيا مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) إلى بذل مزيد من الجهود وتوسيع دائرة الاهتمام لتشمل مجالات اخرى حيوية.
وأشار المهندس احمد الميسري مدير مكتب الامم المتحدة لخدمات المشاريع UNPOS بحضرموت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن المشاريع التي ينفذها المكتب في مدينة المكلا والهادفة لتحسين الشوارع والإعتناء بالمظهر الجمالي وصيانتها بعد سنوات من الإهمال الذي طالها طوال السنوات الماضية جراء الأحداث التي مرت بها البلاد.
حضر وضع حجر الأساس وكيل حضرموت للشؤون الفنية المهندس محمد العمودي ومدير عام مكتب الأشغال العامة والطرق الدكتور محمد باخلعة ومدير عام مديرية مدينة المكلا حسين هاشم الحامد.
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