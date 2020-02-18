طالبان: توقيع اتفاق السلام مع الولايات المتحدة نهاية الشهر

أعلن عضو اللجنة السياسية في حركة طالبان عبد السلام حنفي، في تصريح من الدوحة أنه "الآن اختتمت المفاوضات، وبدأ الجانبان المسودة النهائية لاتفاقية السلام"، مشيرا الى أن "الجانبين إتفقا على توقيع الاتفاقية بحلول نهاية هذا الشهر، بعد تهيئة بيئة مواتية قبل توقيع الاتفاقية".
من جهته، قال المبعوث الأميركي، كبير المفاوضين مع طالبان زلماي خليل زاد: "أنا متفائل بحذر. لكنني واقعي بما فيه الكفاية، وأعرف أن هناك الكثير من التحديات المقبلة"، مشيرا الى أنه حصل على ضمانات أمنية من كل من الحكومة الأفغانية وحركة طالبان، بعد أشهر من المفاوضات.
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