شكرا لقرائتكم خبر عن فضائح تسبق انطلاق الانتخابات البرلمانية الإيرانية والان نبدء بالتفاصيل

وتوقع خبير الشؤون الإيرانية محمد شعت التلاعب بنتائج الانتخابات لمصلحة «صقور» النظام؛ لتشديد قبضتهم على السلطة؛ ما ينذر بانهيار ما تبقى من الاتفاق النووي، مؤكدا أن أعداد المرشحين المستبعدين هذا العام يثير الريبة، خصوصا أن أغلبهم من الإصلاحيين، لافتا إلى أن إيران تمر بمرحلة فارقة في تاريخها، إذ يواجه النظام عواصف سياسية خارجية وأزمات داخلية خانقة؛ ما يجعله يعيد ترتيب أوراقه. وتعد الانتخابات البرلمانية ذات أهمية قصوى؛ لأن فوز المحافظين يمنحه الهيمنة على البرلمان، ومن ثم تفصيل تشريعات واتخاذ قرارات وفق مصالحه وأهوائه.

» ضغوط ومتغيرات

وقال المدير التنفيذي للمركز العربي للبحوث والدراسات بالقاهرة هاني سليمان: تأتي الانتخابات في توقيت بالغ الدقة للنظام الإيراني، الذي يواجه ضغوطا ومتغيرات عدة على المستويين الداخلي والخارجي، إذ تشكل التظاهرات الداخلية عبئا ثقيلا عليه؛ نظرا لاستمراريتها، فضلا عن أنها تدار وفق آلية معقدة ومركبة، إضافة إلى تصفية قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري قاسم سليماني، الذي يعد الأداة الرئيسة لتصدير ما يطلق عليها «الثورة الإسلامية» إلى الخارج، وحالة الحراك والزخم الشعبي في العراق ولبنان وما يمثله ذلك من تهديد لمناطق نفوذه وميليشياته، أيضا يعاني النظام الإيراني من تأثير العقوبات الاقتصادية والعزلة السياسية الدولية، وردة الفعل العالمية بعد حادث إسقاط الطائرة الأوكرانية الإرهابي.

وشدد سليمان على أن هذه المعطيات تمثل تهديدات للنظام الإيراني في مرحلة حرجة للغاية، علاوة على تصدع الجبهة الداخلية والخلافات بين التيارين، المتشدد بزعامة المرشد ويدعمه الحرس الثوري من جهة، والآخر بقيادة الرئيس روحاني، وما أكده ظهور انقسامات بينهما من خلال عدة مؤشرات في الفترة السابقة.

وكشف سليمان عن أن الانتخابات البرلمانية الإيرانية تشهد للمرة الأولى ما يمكن تسميته بالوسطاء الانتخابيين أو«الوساطة الانتخابية»، حيث يلجأ بعض السياسيين باستغلال نفوذهم لدى مجلس صيانة الدستور؛ لتمرير بعض المرشحين الموالين لهم من خلال دفع رشاوى، مشيرا إلى أن الانتخابات السابقة شهدت ظاهرة «الأموال القذرة» من خلال من يطلق عليهم «تجار الانتخابات».

» استغلال النفوذ

وأوضح المدير التنفيذي للمركز العربي للبحوث والدراسات بالقاهرة هاني سليمان، أن النظام الإيراني يطوع ويستغل مؤسسات الدولة في الانتخابات البرلمانية، ومنها «القضاء»، الذي من المفترض أن يكون مستقلا، لافتا إلى أن رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي قدم فروض ولائه للنظام من خلال توعد المتظاهرين بعقوبات صارمة والسجن وأحكام رادعة واستخدم سلطته لقمع الشعب الإيراني الغاضب من سوء أحواله المعيشية، وأكد أن مجلس صيانة الدستور المعني بفحص أوراق المرشحين واستبعاد الذي لا تنطبق عليه الشروط يخضع أيضا لسيطرة النظام الإيراني، إذ استبعد 7 آلاف وقبل 9 آلاف من حوالي 16 ألف مرشح تقدموا بأوراقهم، ومعظم المقبولين من تيار المحافظين التابع للنظام والحرس الثوري، كما استبعد نوابا حاليين من الإصلاحيين بداعي اتهامات تتعلق بالفساد ومخالفات مالية، وهي التهم ذاتها التي طالت مرشحي المحافظين، ما يؤكد أن قرارات مجلس صيانة الدستور مبرمجة وممنهجة وانتقائية.

ويرى سليمان أن النظام الإيراني يسعى بكافة السبل لقطع الطريق أمام أي فرص للإصلاحيين للسيطرة على الأوضاع في الداخل، بحيث يكون الطريق سهلا وممهدا للمحافظين للفوز بالانتخابات؛ لعدم تكرار النجاح الذي حققه الإصلاحيون في الانتخابات الأخيرة بالحصول على 43 % من المقاعد، بينما حصل المحافظون على 31 % من المقاعد، وحرض المرشد مسؤولي مجلس صيانة الدستور لاستبعاد مرشحي الإصلاحيين ودعم المحافظين والمتشددين من الحرس الثوري وأتباعهم لإحكام السيطرة على الأوضاع السياسية والسياسة الخارجية، مؤكدا أن الإصلاحيين يمثلون صداعا مزمنا في رأس النظام الذي يعاني من أزمات عدة متتالية بعد إعلان الرئيس روحاني عن مسؤولية الحرس الثوري ومؤسسات الدولة عن إسقاط الطائرة الأوكرانية، ومحاولة الوصول لحلول مع الولايات المتحدة بشأن مشكلة الاتفاق النووي، ويضاف إليها الخلاف الكبير حول عدد من القضايا خصوصا ما يتعلق بسياسة الدولة الداخلية.

» تزوير واعتقالات

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بدوره، قال خبير الشؤون الإيرانية أحمد العناني: أتوقع الإحجام عن المشاركة في الانتخابات، إذ يدرك الشعب الإيراني أن أعضاء «مجمع تشخيص مصلحة النظام» الذين سيشرفون على الانتخابات لن يسمحوا بنجاح الإصلاحيين، بمعنى أن الانتخابات ستزور لصالح المعسكر المحسوب على المرشد الأعلى والحرس الثوري على طريقة، مير حسين موسوي لصالح محمود أحمدي نجاد التي اندلعت بسببها تظاهرات الثورة الخضراء.

وأضاف العناني: هناك قناعة تامة من الإيرانيين أن إرادتهم سلبت منهم وذهبت إلى المتشددين، وأيضا هناك مؤشرات وتقارير دولية تؤكد أن النظام الإيراني سيزور الانتخابات القادمة، وبالفعل بدأت حملة اعتقالات لمن يتحدث عن نية الحكومة في التزوير كان أبرزهم حبس شقيق رئيس إيران الأسبق محمد رضا خاتمي.

من جهته، يؤكد خبير الشؤون الإيرانية هشام البقلي، أن دور طهران في المنطقة عن طريق ميليشياتها المتمثلة في «حزب الله» اللبنانية، و«الحوثي» في اليمن، و«الحشد الشعبي» العراقية، ستلعب دورا مهما في التصويت في الانتخابات، خصوصا بعد الغضب الشعبي الواسع لإهدار أغلب ميزانية الدولة في دعم هذه الفصائل لتحقيق مشروع الملالي التوسعي، فيما يعاني أغلب الإيرانيين من ظروف اقتصادية قاسية، مشيرا إلى أن فضائح الرشاوى والتلاعب في الانتخابات ظهرت برفض مجلس صيانة الدستور ترشح نحو 90 % من المرشحين الإصلاحيين الذين تقدموا بأوراقهم، كما أن مرشحا مرفوضا كشف عن تلقيه اتصالات ممن وصفهم بالوسطاء طلبوا منه 50 ألف دولار لتمرير قبول ترشح.

» اختطاف البرلمان

وفي السياق، وبالرجوع للخبير في الشؤون الإيرانية هاني سليمان، يؤكد أن مخطط النظام لفوز المحافظين بالانتخابات البرلمانية يمتد ليشمل السيطرة على البرلمان، وهي خطوة مهمة تضع السياسة الخارجية الإيرانية تحت سيطرة المرشد الأعلى على خامئني والحرس الثوري؛ ما يعني بالتبعية انهيار الاتفاق النووي بشكل كامل وتصعيد المواجهة مع واشنطن، ونسف الشراكة مع الدول الأوروبية، مشيرا إلى أن ما يمكن تسميتهم بـ«الصقور» داخل النظام الإيراني يسعون إلى زيادة القمع ومواجهة المظاهرات بعنف، من خلال قرارات تصدر عن البرلمان لتغليفها بالديمقراطية الزائفة.

ووصف هاني سليمان الأوضاع السياسية الإيرانية بـ«المرتبكة»؛ لذا يسعى النظام للدفع بالمحافظين للسيطرة على الداخل، مؤكدا أن المرشد يحاول اختطاف المشهد من تحت أقدام الرئيس روحاني ووزير الخارجية جواد ظريف، ليقبض بقوة على مقدرات الدولة، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الأوضاع الداخلية والخارجية المتردية، إضافة إلى محاولة استغلال ظروف مقتل سليماني للتأثير على الرأي العام الداخلي، كما أنه رأى في الانتخابات البرلمانية فرصة لتخفيف الضغوط الواقعة وتحويل ما يعانيه من أزمات إلى مكتسب يستطيع من خلاله السيطرة على الداخل وتصدير صورة للخارج بوجود موقف متفق عليه وفق اتساق داخلي وهو عكس الحقيقة، مشددا على أن المرحلة الراهنة التي يمر بها النظام الإيراني تشهد تخبطات واسعة في قراراته تؤكد أنه يخدع نفسه بشكل كبير.

قال مختصون في الشؤون الإيرانية: إن الانتخابات البرلمانية الإيرانية التي ستجري يوم الجمعة القادم، ستشهد تجاوزات وانتهاكات وتزويرا وفقا لوقائع عدة، أبرزها استبعاد عدد من مرشحي تيار الإصلاحيين لإفساح المجال لفوز «المحافظين» المدعوم من المرشد خامئني والحرس الثوري، إضافة إلى محاولة البعض استغلال نفوذهم لتمرير موالين عبر دفع رشاوى، وتطويع النظام لمؤسسات الدولة ومنها «القضاء» من أجل ملاحقة معارضيه.

مؤكدين في أحاديثهم لـ«اليوم»، أن هدف النظام الإيراني الأهم إقصاء الإصلاحيين من طريقه، بعدما بات وجودهم صداعا مزمنا له، وتمهيد الطريق للمحافظين؛ للسيطرة على البرلمان وتطويع قراراته وتشريعاته في خدمه مصالحه.