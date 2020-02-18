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السلطات الإسرائيلية توسع قائمة الممنوعين من دخول أراضيها

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منعت ​السلطات الإسرائيلية​ على الأجانب الذين زاروا ​تايلاند​ و​هونغ كونغ​ وماكاو و​سنغافورة​ في الأسبوعين الأخيرين، الدخول لأراضيها، بعد أن منعت الوافدين من ​الصين​ من الوصول إليها بقرار سابق.

وألزمت السلطات الإسرائلية المواطنين العائدين من تلك الدول بالتقيد بالحجر الصحي وعدم الخروج من منازلهم خلال أسبوعين، كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس "كورونا" الجديد.

هذا وتدرس شركة الطيران الإسرائيلية "ال عال" تعليق جميع رحلاتها من وإلى تايلاند مؤقتا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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