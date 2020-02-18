السلطات الإسرائيلية توسع قائمة الممنوعين من دخول أراضيها

منعت السلطات الإسرائيلية على الأجانب الذين زاروا تايلاند وهونغ كونغ وماكاو وسنغافورة في الأسبوعين الأخيرين، الدخول لأراضيها، بعد أن منعت الوافدين من الصين من الوصول إليها بقرار سابق.
وألزمت السلطات الإسرائلية المواطنين العائدين من تلك الدول بالتقيد بالحجر الصحي وعدم الخروج من منازلهم خلال أسبوعين، كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس "كورونا" الجديد.
هذا وتدرس شركة الطيران الإسرائيلية "ال عال" تعليق جميع رحلاتها من وإلى تايلاند مؤقتا.
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