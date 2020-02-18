سلطات الصين تعلن إنتاج أول دواء محتمل لمكافحة "كوفيد - 19"

أعلنت السلطات ​الصين​ية، عن إنتاج أول دواء قد يكون فعالاً في مكافحة فيروس "كوفيد - 19" (​كورونا​ المستجد).

وذكرت إدارة مدينة تايتشو في مقاطعة تشجيانغ (شرق)، أن ​الدواء​ يعرف باسم "Favipiravir أو Avigan"، مضيفة أنه في 15 شباط، تم منح الموافقة الرسمية من جانب الجهات الحكومية المختصة لدواء "Fawailaway" المعروف سابقاً باسم "Favipiravir" أو "Fapilaway"، المركب في شركة "Zhejiang Hisun Pharmaceutical"، وهو ما سيسمح ببيعه في السوق.

وأوضحت أن "هذا أول دواء في البلاد تم السماح ببيعه في السوق رسمياً بعد انتشار الفيروس المميت".

وطلبت السلطات الصحية في الصين، أمس، من الأشخاص الذين تعافوا من الفيروس التبرع بدمهم بهدف استخراج البلازما منه لاستخدامها في علاج مرضى لا يزالون في حال خطرة.

ويحتوي بلازما المصابين السابقين بفيروس "كوفيد - 19" على أجسام مضادة يمكن استخدامها لخفض عدد الفيروسات في أجسام مَنْ هم في حال خطيرة، وفق ما أكد مسؤول في اللجنة الصحية الوطنية.

وأشارت سون يانرونغ من المركز البيولوجي في وزارة ​العلوم​ والتكنولوجيا إلى أنه تم نقل البلازما إلى 11 مريضاً في ووهان، الأسبوع الماضي.

وأضافت: "عاد أحدهم إلى بيته، وآخر بات قادراً على النهوض والسير، والآخرون على طريق الشفاء".

تأتي هذه الدعوة غداة إعلان مختبر رسمي حصوله على نتائج إيجابية لاختبارات سريرية أجريت في هذا الإطار في ​مستشفى​ في ووهان.

