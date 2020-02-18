المرصد السوري: الفصائل الموالية لتركيا تقصف قرى بمناطق الأكراد بحلب

أفاد ​المرصد السوري لحقوق الإنسان​ عن "قصف الفصائل الموالية ل​تركيا​، لقرى في مناطق انتشار القوات الكردية شمال حلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية". يأتي ذلك بعد أن وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان "مقتل مواطن، جراء قصف مدفعي على مدينة الدانا المكتظة بالنازحين، كما أصيب آخرين بجروح متفاوتة نتيجة القصف. كذلك، قتل طفل وامرأة، بقصف جوي روسي استهدف قرية الأبزمو في ريف حلب الغربي".

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