شكرا لقرائتكم خبر عن زعيم المعارضة التركية يرفع دعوى قضائية ضد أردوغان بقيمة 5 قروش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم دفاع زعيم المعارضة التركية ورئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض كمال كلتشدار أوغلو بدعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، واتهامه بأنه الذراع السياسية لحركة فتح الله جولن، وتغريمه بمبلغ 5 قروش تركية، وذلك مقابل الدعوى التي رفعها الرئيس التركى ضد زعيم المعارضة بقيمة 500 ألف ليرة تركية.

وقدم محامي زعيم المعارضة جلال تشيلك، طلب الدعوى إلى المحكمة المختصة، مؤكدًا أن الحزب يستخدم حقه في إثبات ادعاءات كما أوغلو بأن أردوغان هو الذراع السياسية لحركة جولن.

وانتقد رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال أوغلو، السياسات الخارجية للسلطة الحاكمة التركية، مخاطبًا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قائلًا: يا أخي ألا تستطيع أن تمسك لسانك؟.

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وتحدث رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال أوغلو، إلى أن ما يعانيه ملايين المواطنين، الذين يعيشون بالحد الأدنى للأجور، وقال إن هناك 8 ملايين و647 ألف شخص في تركيا، دخلهم الشهري أقل من 673 ليرة تركية.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أقام دعوة قضائية بحق رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليشتدار أوغلو بقيمة 500 ألف ليرة، بعد كلمة كلتشدار أوغلو خلال اجتماع كتلة الحزب بالبرلمان التركي، الثلاثاء الماضي، واتهم فيها أردوغان بتسليم تركيا لجماعة جولن.