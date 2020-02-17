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مقتل 10 أشخاص في تفجير انتحاري بمدينة كويتا غرب باكستان

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أعلنت السلطات ال​باكستان​ية عن مقتل 10 أشخاص في ​تفجير​ انتحاري استهدف ​سيارة​ للشرطة، وقع في مدينة كويتا غرب باكستان، على الحدود مع ​أفغانستان​ و​إيران​.

وأشار مسؤول في ​مستشفى​ غرب باكستان إلى أنه "استقبلنا عشر جثث من بينهم شرطيان حتى الآن و35 مصابا في المستشفى الأهلي".

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