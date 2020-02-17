مقتل 10 أشخاص في تفجير انتحاري بمدينة كويتا غرب باكستان

أعلنت السلطات الباكستانية عن مقتل 10 أشخاص في تفجير انتحاري استهدف سيارة للشرطة، وقع في مدينة كويتا غرب باكستان، على الحدود مع أفغانستان وإيران.
وأشار مسؤول في مستشفى غرب باكستان إلى أنه "استقبلنا عشر جثث من بينهم شرطيان حتى الآن و35 مصابا في المستشفى الأهلي".
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