مقتل 10 أشخاص في تفجير انتحاري بمدينة كويتا غرب باكستان

أعلنت السلطات ال​باكستان​ية عن مقتل 10 أشخاص في ​تفجير​ انتحاري استهدف ​سيارة​ للشرطة، وقع في مدينة كويتا غرب باكستان، على الحدود مع ​أفغانستان​ و​إيران​.

وأشار مسؤول في ​مستشفى​ غرب باكستان إلى أنه "استقبلنا عشر جثث من بينهم شرطيان حتى الآن و35 مصابا في المستشفى الأهلي".