أعلنت وزارة الداخلية الطاجيكية، أن القائد الميداني السابق "للجبهة الشعبية لطاجيكستان"، الذي قاد خلال الحرب الأهلية 1992-1997 المعارضة الإسلامية، خوجه كريموف، سلم من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة إلى سلطات البلاد.
هذا وشغل كريموف خلال عامي 1992-1993، منصب النائب الأول لقائد اللواء الخاص بوزارة الدفاع، وخلال الفترة من عام 1995 ولغاية 2001، رأس اتحاد كرة القدم في طاجيكستان، وغادر البلاد في عام 2002، حيث تم وضعه على قائمة المطلوبين دولياً في عام 2005.
كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية الطاجيكية: الإمارات سلمتنا القائد الميداني السابق للجبهة الشعبية لطاجيكستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.