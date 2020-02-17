الداخلية الطاجيكية: الإمارات سلمتنا القائد الميداني السابق للجبهة الشعبية لطاجيكستان

أعلنت ​وزارة الداخلية​ الطاجيكية، أن القائد الميداني السابق "للجبهة الشعبية ل​طاجيكستان​"، الذي قاد خلال الحرب الأهلية 1992-1997 المعارضة الإسلامية، خوجه كريموف، سلم من قبل دولة ​الإمارات العربية المتحدة​ إلى سلطات البلاد.

هذا وشغل كريموف خلال عامي 1992-1993، منصب النائب الأول لقائد ​اللواء​ الخاص ب​وزارة الدفاع​، وخلال الفترة من عام 1995 ولغاية 2001، رأس اتحاد ​كرة القدم​ في طاجيكستان، وغادر البلاد في عام 2002، حيث تم وضعه على قائمة المطلوبين دولياً في عام 2005.