ارتفاع ضحايا كورونا الى 1770 شخصا 

الإثنين 17 فبراير 2020

حصد فيروس "كورونا" المستجد أرواح 105 مصابين في الصين الاثنين، وارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن هذا الفيروس إلى 1,770 ضحية حتى الآن، وفق ما أفادت به لجنة الصحة الوطنية الصينية.



وبلغ عدد الإصابات أكثر من 70,500 في سائر أنحاء الصين، معظمهم في مقاطعة هوبي مركز انتشار الفيروس التي سجلت الاثنين ألفي اصابة.

وأخضعت السلطات الصينية نحو 56 مليون شخص في هوبي وعاصمتها ووهان للحجر الصحي، بحيث عزلت المقاطعة افتراضيا عن سائر المناطق الصينية.

وبحسب اللجنة الطبية كانت هناك 115 إصابة جديدة خارج هوبي، بعد أن وصلت الإصابات إلى 450 قبل أسبوع.

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وفرضت السلطات المحلية إجراءات جديدة في محاولة لوقف انتشار الفيروس، منها سماح العاصمة بكين فقط بدخول الأشخاص الذين أخضعوا أنفسهم لحجر صحي ذاتي لمدة 14 يوما، كما نقلت وسائل اعلام محلية.

وبدأ عدد الإصابات الجديدة في المقاطعة بالتراجع بعد الارتفاع الكبير الأسبوع الماضي في أعقاب تعديل المسؤولين لطرق التشخيص، لتشمل احتساب الإصابات التي يتم التثبت منها بواسطة صورة الأشعة المقطعية للرئة.

وقال متحدث باسم السلطات الصحية الصينية الأحد، إن هذا التراجع في عدد الإصابات مؤشر على أن الفيروس تتم السيطرة عليه.

وحذر رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس من أنه "من المستحيل التنبؤ بالاتجاه الذي سيتخذه هذا الوباء".

وقال في تغريدة على "تويتر" إن خبراء دوليين وصلوا إلى بكين وباشروا بإجراء لقاءات مع نظرائهم الصينيين حول الوباء.