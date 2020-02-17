كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بن عطية: الإصلاح اليمني يدير شبكة إعلامية تسيئ إلى السعودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عضو الجمعية اليمنية الجنوبية وضاح بن عطية، اليوم الإثنين، إن "حزب الإصلاح يدير شبكة إعلامية كبيرة تسيئ إلى المملكة العربية السعودية".

وقال بن عطية، في تدوينة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "لاحظوا حجم الهجوم الذي يتم من إعلام حزب الإصلاح ضد السعودية، قنوات فضائية مواقع ومطابخ إعلامية ممتدة من الشلفي والمليكي بالدوحة، إلى توكل والربع بتركيا، إلى الآنسي ومنصور بأوروبا، إلى الحريزي والنميري بمأرب والمهرة".

وأضاف: شبكات كبيرة ضد المملكة يعززها التنظيم الدولي للإخوان المسلمين.