تركيا.. بلد الغوغائيين الجدد

المناطق-يوسف المطيري

في السنوات الخمس الأخيرة باتت تركيا مكاناً يلقى فيه الانحطاط والفظاظة الإشادة، وهي دولة يمكن أن يُطلق عليها الآن اسم دولة الغوغاء، باستخدام المصطلح الذي صاغه المؤرخ ورجل الدولة اليوناني بوليبيوس.

الغوغائيون مصطلح يستخدم في وصف جماعة من الناس يعملون على الدفاع عن آرائهم بطريقة تفتقر لأبسط مقومات التفكير العقلاني، وينظرون للأمور والأحداث بطريقة بعيدة كل البعد عما هو حقيقي.

ويؤكد المقطع الذي نشرته قناة TRT التركية لمعتمرين أتراك يهتفون بـ”الروح بالدم نفديك يا أقصى” أثناء سعيهم بين الصفا والمروة، إلى أي مدى وصلت الغوغائية التركية بقيادة حزب العدالة والتنمية الذي يرأسه الرئيس التركي اردوغان.

وحسب وسائل إعلام فإن قائد الحملة الذي يقف في مقدمة صف المعتمرين الأتراك يُدعى «صالح تورهان»، الذي كان في قطاع غزة مع عناصر حركة حماس الإرهابية، ويظهر من تصريحات سابقة له، أنه داعم للاحتلال التركي في سوريا، إذ ينشر رسائل دعم للجنود الأتراك في الشمال السوري.

من جانب آخر رحبت وسائل الإعلام القطرية وعلى رأسها قناة الجزيرة بهذا المقطع وادعت: “مشعر الصفا والمروة في الحرم المكي اهتز بأصوات معتمرين من تركيا: بالروح بالدم نفديك يا أقصى”، ونسوا مرتزقة الإعلام القطري قول الله تعالى: ‏{إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ ۖ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا ۚ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ}.

ويكشف هذا التدنيس الغوغائي أن تسييس الحج والعمرة مطلب وأمنية قديمة لكل غوغائي متاجر بدين الله وتحديداً مثلث الشر الغوغائي “إيران وقطر وتركيا”.