شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن كنديون غاضبون يصفون رئيس الوزراء الكندي “بذيل إيران” والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 1:48 مساءً, 17 فبراير 2020 م
المناطق-الرياض
تعرض رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو للانتقادات من الكنديين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصفه البعض بـ” ذيل إيران”، وجاء ذلك عقب لقائه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، بعد أسابيع من إسقاط النظام الإيراني طائرة أودت بحياة عشرات الكنديين.
كما وصف الكنديون ترودو بـ”الجبان”، وأن حكومته تتبع طهران، وهو ما وصفوه بالأمر المخجل.
وأشار الكنديون الغاضبون، إلى أنهم لا يتخيلون أن رئيس وزرائهم يلتقي وزير خارجية إيران مبتسمًا ويصافحه لمدة 15 ثانية بحرارة، دون أيّ اعتبار لأسر الضحايا الكنديين الـ 57 الذين قتلتهم إيران.
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