الرئيس الفرنسي يرشح وزيرة الصحة لخوض الإنتخابات بعد الفضيحة الجنسية

الإثنين 17 فبراير 2020

رشح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزيرة الصحة لخوض الانتخابات في باريس، بعد تعرض حزبه للاضطرابات بسبب فضيحة جنسية يقول حلفاؤه، إنها مؤامرة ضده.



وأعرب الكثيرون عن قلقهم بشأن مستقبل الديمقراطية الفرنسية وتعاطفوا مع غريفو – وأبدوا غضبهم حيال المسؤولين عن سقوطهوسترفع أينيس بوزين، علم حزب "الجمهورية إلى الأمام"، في الانتخابات البلدية الشهر المقبل بعد انسحاب بنيامين غريفو، المرشح السابق.

وسُمح للوزراء الآخرين بالاحتفاظ بمناصبهم أثناء الحملات الانتخابية لكن بوزين قالت إنها ستترك الحكومة، وعين أوليفييه فيران مكانها.

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وانسحب غريفو وهو أحد المقربين من ماكرون، من السباق بعد نشر مقطع فيديو جنسي أرسله إلى امرأة غير زوجته عبر الإنترنت.

وأثار انسحابه ذعراً داخل الحزب الحاكم قبل الانتخابات التي تعتبر اختباراً رئيسياً للدعم الشعبي بعد ثلاثة أعوام من تشكيله أداةً للحملة الانتخابية الرئاسية لماكرون.

ورأت صحيفة "تايمز" البريطانية أن باريس بسكانها الأثرياء والعالميين، كانت تبدو فوزاً سهلاً لحزب ماكرون، لشبابه وطلاقته بالإنجليزية وخلفيته في عالم المال الدولي. ولكنه بات يواجه صراعاً شاقاً لمنع هزيمة محرجة من شأنها أن تثير الشكوك في فرص ماكرون لإعادة انتخابه في 2022.

وتسببت الفضيحة التي طالت غريفو ذعر النخبة الفرنسية في بلد طالما حاول فصل النقاش العام عن الحياة الشخصية.