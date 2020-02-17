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غريفيث يصل العاصمة المصرية لمناقشة عملية السلام في اليمن مع شخصيات مقيمة

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الإثنين 17 فبراير 2020

وصل إلى القاهرة مساء الأحد المبعوث الأممي إلى اليمن "مارتن غريفيث" في زيارة تستغرق عدة أيام يبحث خلالها أخر التطورات على الساحة اليمنية على ضوء جهود التوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية.

 

وأفادت مصادر مطلعة أن المبعوث الأممي سيلتقي عددا من كبار المسؤولين والشخصيات في مصر والجامعة العربية وبعض الشخصيات اليمنية المقيمة في مصر، وفق ما نقلت الوكالة الألمانية.

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ومن المتوقع أن يستعرض "غريفيث" أخر التطورات على الساحة اليمنية على ضوء ما تم التوصل إليه خلال الساعات الماضية من موافقة ممثلي أطراف النزاع في اليمن على خطة مفصلة لإتمام أول عملية تبادل رسمية واسعة النطاق للأسرى والمحتجزين.

 

وكان المبعوث الأممي قد وصف اتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين بأنه خطوة تعد الأولى نحو الوفاء بالتزامات الأطراف بالإفراج المرحلي عن جميع الأسرى والمحتجزين على خلفية النزاع وفقًا لاتفاقية ستوكهولم.

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