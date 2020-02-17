شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة وفيات «كورونا» في الصين إلى 1765 حالة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الصين إلى 1765 حالة وفاة، بعد وفاة 100 شخص في مقاطعة هوباي الأكثر تضرراً من هذا الوباء وحيث ظهر الفيروس لأول مرة.

وأفادت اللجنة الصحية الوطنية في المقاطعة في تقريرها اليومي بتسجيل 1.933 إصابة جديدة الاثنين، ما يضع حداً لانخفاض سُجل على مدى الأيام الثلاثة الماضية في عدد الإصابات الجديدة.