الصحة العالمية: حالة كورونا "مصر" نقل لها المرض من خلال حالة صينية وصلت القاهرة 21 يناير

أعلنت منظمة الصحة العالمية, أنَّه في الفترة من 21 يناير الماضي إلى 4 فبراير الجاري، استقبلت مصر شخصا مصابا بفيروس كورونا، وقد عاد هذا الشخص إلى الصين وتم التأكد من إصابته بالفيروس في 11 فبراير، الأمر الذي استدعى تتبع كل من خالطوه داخل مصر ليتم اكتشاف “مصاب آخر” تم الإعلان عنه (في 14 فبراير) ونقله للحجر الصحي مع متابعة كل من خالطوه هو أيضا.

وذكرت في بيان لها أن المصاب بكورونا في مصر لم تظهر عليه أي أعراض كما تقول المنظمة، وتم اكتشافه عبر مراجعة المختلطين بالحالة السابقة التي عادت إلى الصين,و يتم حاليا “تتبع” المخالطين للحالة الثانية، وحتى الآن فإن كل من جرى الكشف عليه اتضح خلوه من الفيروس.

وأكدت المنظمة إن المخالطين للحالة المكتشفة سيخضعون لمتابعة مكثفة على مدار 14 يوما , وأوضحت إنها تنسق مع المؤسسات المحلية المعنية باللوائح الصحية الدولية في الصين ومصر من أجل “دعم التحقيق في مصر”.

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وكانت وزارة الصحة المصرية قد أعلنت يوم الجمعة الماضي عن اكتشاف أول حالة إيجابية حاملة لفيروس كورونا المستجد داخل البلاد، وقالت إنها “لشخص أجنبي”.