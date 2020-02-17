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تواصل العاصفة دينيس شق طريقها عبر المملكة المتحدة، متسببةً في حدوث فيضانات وتعطيل حركة النقل والمواصلات.
كانت هذه تفاصيل خبر العاصفة دينيس التي تجتاح المملكة المتحدة في صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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