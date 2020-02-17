العاصفة دينيس التي تجتاح المملكة المتحدة في صور

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تواصل العاصفة دينيس شق طريقها عبر المملكة المتحدة، متسببةً في حدوث فيضانات وتعطيل حركة النقل والمواصلات. Getty Images امرأة تمشي بجانب متاريس من أكياس الرمال وُضعت لمواجهة ارتفاع منسوب المياه في نهر أوز، في قرية نابورن بالقرب من يورك PA Media رجل يحاول رفع شجرة أسقطتها العاصفة دينيس في بيركنشو الواقعة على مشارف برادفورد في ليدز، شمالي انجلترا Advertisements Getty Images بدأ الناس في تنظيف الشوارع بعد فيضان السبت في نيوكاسلتون، باسكتلندا. Getty Images أمواج ضخمة تخطت جدار البحر في بورثكاول، السبت، في الوقت الذي كانت تستعد فيه ويلز لاستقبال العاصفة @Miss4ps قسمات وجه الكلب، روبرت، تشي بما اختبره أثناء انطلاقه في جولة صباحية في قلب العاصفة، السبت AFP هكذا بدا المشهد في مدينة يورك التاريخية عقب ارتفاع منسوب المياه في نهر أوز جراء العاصفة

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