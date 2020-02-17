السلطات الصينية: إنتاج أول دواء قد يكون فعالا بمكافحة كورونا

أعلنت السلطات ​الصين​ية في مدينة تايتشو بمقاطعة تشجيانغ شرقي الصين، أنه "تم إنتاج أول دواء قد يكون فعالا في مكافحة فيروس "كورونا" الجديد، وهذا ​الدواء​ يعرف باسم Favipiravir أو Avigan، وفي 15 فبراير، تم منح الموافقة الرسمية من جانب الجهات الحكومية المختصة لدواء Fawailaway المعروف سابقا باسم Favipiravir أو Fapilaway، المركب في شركةZhejiang Hisun Pharmaceutical، وهو ما سيسمح ببيعه في السوق، هذا هو أول دواء في البلاد تم السماح ببيعه في السوق رسميا بعد انتشار الفيروس المميت".

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