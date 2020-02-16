عاجل/ الإتحاد الأوروبي يعلن حرمان مانشستر سيتي من المشاركة في رابطة أبطال أوروبا لموسمين

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" حرمان مانشستر سيتي من المشاركة في دوري أبطال أوروبا لمدة موسمين بداية من الموسم المقبل بسبب المخالفات المالية التي ارتكبوها.

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