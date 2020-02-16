الحكومة تُطالب الحوثيين بتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى ”المرحلي“ دون مماطلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 فبراير 2020

رحب وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، بالاتفاق المرحلي لتبادل الأسرى، بين الشرعية من جهة، وميليشيات الحوثيين من جهة أخرى، مطالبًا الأخيرة بتنفيذه دون مماطلة.

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ومن المتوقع أن ينظم الاتفاق الذي تم التوصل له بوساطة من الأمم المتحدة أكبر تبادل للأسرى بين الطرفين، منذ اندلاع الحرب اليمنية في شهر أذار/مارس من العام 2015.

وقال محمد الحضرمي، خلال تصريح نشرته وكالة الأنباء اليمنية ”سبأ“، إن“الحكومة سعت منذ البداية من خلال فريقها المختص بقضايا المختطفين والأسرى والمخفيين قسريًا، لتطبيق مبدأ الكل مقابل الكل، وهو الأمر الذي شدد عليه الرئيس عبدربه منصور هادي“. ووصف الحضرمي، ذلك الاتفاق بـ ”الخطوة الإنسانية البحتة“، مشددًا على ضرورة ”تنفيذها دون مماطلة، وفقًا لما تم الاتفاق عليه في الأردن“.

وفي وقت سابق، اليوم، أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، عبر بيان مشترك، موافقة ”أطراف النزاع اليمني“، على خطة مفصلة، لإتمام أول عملية تبادل رسمية واسعة النطاق للأسرى والمحتجزين منذ بداية النزاع في البلاد.