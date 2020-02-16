بالأسماء.. مصابو حادث صحراوي أسيوط في مستشفى منفلوط (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

استقبل مستشفى منفلوط المركزي في محافظة أسيوط، مساء اليوم الأحد، 9 من مصابي حادث الطريق الصحراوي الغربي بمركز منفلوط، والذي أسفر عن سقوط 17 مصابًا في انقلاب سيارة ربع نقل بنطاق قرية العتامنة.

كان مدير أمن أسيوط، اللواء أسعد الذكير، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة منفلوط بالحادث، فيما أعلن رئيس المدينة المهندس عبدالرؤوف النمر نقل 8 مصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي، و9 آخرين إلى مستشفى منفلوط المركزي.

بانتقال أجهزة الأمن والإسعاف إلى مكان الحادث والمعاينة والفحص، تبين انقلاب سيارة ربع نقل رقم "2197 ي ع د"، كانت تقل 17 شخصًا في طريقهم إلى قرية كوبوها، وأثناء سير السيارة انقلبت على الطريق الصحراوي الغربي بقرية العتامنة.

Advertisements

قال مصدر طبي لـ"الخليج 365" إن مستشفى منفلوط المركزي استقبل 9 من المصابين، هم: مصطفى محمود جبريل (20 عامًا)، أصيب بكسر في الذراع الأيمن، وحسن أبوالعزيم (25 عامًا)، أصيب بارتجاج، ومحمد إبراهيم سعد (15 عامًا)، أصيب بنزيف، وزياد أحمد علي (15 عامًا)، أصيب بكسر في الفخذ الأيمن، ومحمد رجب عبدالمعتمد (32 عامًا)، أصيب باشتباه كسر، ومحمد جمال سالم (18 عامًا)، أصيب بكدمات، وسيد شعبان شحاتة (22 عامًا)، وعمرو سعد أحمد، جميعهم مقيمون بقرية كوم بوها دائرة مركز منفلوط.

أضاف المصدر أن المصابين الثمانية الآخرين نُقلوا إلى مستشفي أسيوط الجامعي، لتلقي العلاج، وتماثل بعضهم للشفاء بعد تلقي الإسعافات والعلاج.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، فيما تمت إزالة آثار الحادث لتسيير حركة السير.