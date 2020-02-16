اخماد حريق داخل مستودع للالبسة والاحذية في كورنيش المزرعة-بيروت

أفادت ​المديرية العامة للدفاع المدني​ اللبناني بأن عناصرها تمكنوا بمؤازرة فوج الإطفاء من إخماد حريق شب داخل مستودع للألبسة والاحذية في كورنيش المزرعة-بيروت. وأشارت المديرية الى ان جهود العناصر المضاعفة ساهمت في محاصرة النيران ومنعها من الامتداد الى عدة شقة سكنية ملاصقة لرقعة الحريق، لتقتصر الاضرار على الماديات.

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