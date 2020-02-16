افادت معلومات عبر وسائل إعلامية محلية ان شركة طيران الشرق الأوسط ومعها كل شركات الطيران العاملة في لبنان، ستقوم واعتباراً من الاثنين، بقبول الدفع فقط بالدولار الاميركي".
وأشارت المعلومات الى أن الشركة "ستقبل كل بطاقات الدفع بالإضافة الى الشيكات المصرفية، بشرط أن تكون العملية بالعملة الأجنبية"، مؤكدةً أنه "سيكون في إمكان المسافرين تسديد رسوم الحمولة الزائدة ورسوم تعديل الحجز بالليرة اللبنانية في مطار رفيق الحريري الدولي".
كانت هذه تفاصيل خبر وسائل إعلام: ابتداءً من الاثنين سيكون الدفع لـ"طيران الشرق الأوسط" بالدولار فقط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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