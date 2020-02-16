وسائل إعلام: ابتداءً من الاثنين سيكون الدفع لـ"طيران الشرق الأوسط" بالدولار فقط

افادت معلومات عبر وسائل إعلامية محلية ان شركة ​طيران الشرق الأوسط​ ومعها كل شركات الطيران العاملة في ​لبنان​، ستقوم واعتباراً من الاثنين، بقبول الدفع فقط ب​الدولار​ الاميركي".

وأشارت المعلومات الى أن الشركة "ستقبل كل بطاقات الدفع بالإضافة الى الشيكات المصرفية، بشرط أن تكون العملية بالعملة الأجنبية"، مؤكدةً أنه "سيكون في إمكان المسافرين تسديد رسوم الحمولة الزائدة ورسوم تعديل الحجز ب​الليرة اللبنانية​ في مطار ​رفيق الحريري​ الدولي".