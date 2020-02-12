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منفذ تفجير هولندا يطالب الشرطة بالبيتكوين وإلا سيفجر المزيد

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أعلنت الشرطة الهولندية أن دافع المسؤول عن تفجير رسائل ملغومة في كيركيدي وأمستردام صباح اليوم، هو ابتزاز الشرطة بمطالبتها بإرسال كمية من عملات ، أو تفجير المزيد من الرسائل إذا لم ينفذ طلبه، وفقاً لسبوتنك.

ووفقًا للوكالة الإخبارية الهولندية، قالت الشرطة إن

"دافع المرسل للرسائل الملغومة التي انفجرت في كيركيدي وأمستردام كانت ابتزاز للشرطة، فقد طالب المرسل بإرسال كمية من عملات البيتكوين، وإذا لم يتم سدادها سيرسل رسائل جديدة تحتوي متفجرات".

وأوضحت الشرطة الهولندية: "يظل المبلغ المطلوب من عملات البيتكوين سريا، لأن الكشف قد يضر بعملية التحقيقات".

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وكانت الشرطة الهولندية أعلنت، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، وقوع انفجارين أحدهما في أمستردام والآخر في مدينة كركيدي، مشيرة إلى عدم وقوع إصابات، مرجحة أن الانفجار نتج عن رسالة ملغومة.

كما أخلت الشرطة في مدينة ماستريخت "بنك إي بي إن امرو" من العاملين بعد العثور على رسالة مشبوهة.

 

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