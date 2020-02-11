كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الثلاثاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

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آخر الأخبار العاجلة في العالم || أوكرانيا تضغط على إيران لتسلمها الصندوق الأسود

عقد البرلمان اللبناني جلسة، اليوم الثلاثاء، للنواب لإجراء تصويت بالثقة على الحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء حسن دياب، حيث اشتبكت قوات الأمن مع المتظاهرين القريبين الذين كانوا يحاولون إحباط الجلسة، وفقا لما أوردته "رويترز".

طالب وزير الخارجية الأوكراني فاديم بريستايكو، إيران بتسليم الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية التي تحطمت بعد إقلاعها من مطار طهران، في الشهر الماضي.

أخبار عالمية عاجلة اليوم || "كورونا" يحصد أرواح أكثر من ألف شخص في الصين