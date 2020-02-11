كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الثلاثاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الثلاثاء 11/2/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.
أخبار عاجلة الآن || البرلمان اللبناني يجتمع للتصويت على الحكومة الجديدة
عقد البرلمان اللبناني جلسة، اليوم الثلاثاء، للنواب لإجراء تصويت بالثقة على الحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء حسن دياب، حيث اشتبكت قوات الأمن مع المتظاهرين القريبين الذين كانوا يحاولون إحباط الجلسة، وفقا لما أوردته "رويترز".
آخر الأخبار العاجلة في العالم || أوكرانيا تضغط على إيران لتسلمها الصندوق الأسود
طالب وزير الخارجية الأوكراني فاديم بريستايكو، إيران بتسليم الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية التي تحطمت بعد إقلاعها من مطار طهران، في الشهر الماضي.
أخبار عالمية عاجلة اليوم || "كورونا" يحصد أرواح أكثر من ألف شخص في الصين
تجاوز عدد الوفيات الخاصة بـ"فيروس كورونا" المستجد، حاجز الـ1000 شخص في الصين، بعد أن سجلت السلطات نحو 103 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الوفيات إلى 1011 حالة وفاة، وفقا لما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.