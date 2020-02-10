الفنانة المغربية مريم حسين تغادر الحبس قبل انتهاء مدة عقوبتها.. استفادت من عفو في الإمارات

حصلت الفنانة المغربية، مريم حسين، أمس الأحد، على عفو من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، غادرت على إثره السجن في الإمارات، قبل انقضاء مدة عقوبتها.

وكانت محكمة في الإمارات قد أدانت مريم حسين بالحبس لشهر واحد، وترحيلها بعد ذلك من الإمارات، بتهمة هتك العرض بالرضا، ونشر الفسق، والفجور.

وأعلن الصحافي فهد الهاشمي خبر العفو عن مريم حسين، بعد التواصل معها هاتفيا، وكلفته بإيصال حبها الكبير للجمهور، الذي تضامن معها.

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وصادف يوم الإفراج عن مريم، يوم عيد ميلاد ابنتها الصغيرة، ليهديها محمد بن راشد آل مكتوم الحرية بالعفو عنها، بعد حوالي 10 أيام من الحبس.

وكانت والدة مريم حسين قد ظهرت في بث مباشر، وهي تشكوا من الألم، الذي سببه لها حبس ابنتها، وحالة حفيدتها، التي لا تستطيع التوقف عن البكاء في غياب والدتها ليلا.

وكانت مريم حسين قد شاركت في إحياء سهرات الاحتفال برأس السنة، وظهرت في مقطع فيديو وهي ترقص بشكل مثير مع مغني الراب الأمريكي، تايغا، فاستغل الإعلامي الإماراتي، صالح الجاسمي، الفرصة، التي أتاحتها له بنفسها للانتقام منها، بعد خلاف سابق بينهما، فقرر رفع دعوة ضدها بتهمة هتك العرض بالرضا، ونشر الفسق، والفجور.