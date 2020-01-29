الجيش الاسرائيلي: اطلاق صاروخ من قطاع غزة باتجاه اسرائيل

أعلن الجيش ال​اسرائيل​ي، في بيان، انه "تم رصد اطلاق ​صاروخ​ منذ قليل من ​قطاع غزة​ على اسرائيل، دون تحقيق اي ​اصابات​"، مشيراً الى ان هذا عمل يأتي "فور اعلانه تعزيز وجوده في ​الضفة الغربية​ المحتلة وقرب قطاع غزة تزامناً مع ​الاعلان​ عن مشروع الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ لبحث عملية السلام في ​الشرق الاوسط​". إضغط للمزيد

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