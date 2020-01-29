المشرفيّة عرض ملفات الوزارة مع وفد نرويجي ودانماركي وعقد سلسلة لقاءات

استقبل وزير الشؤون الاجتماعية رمزي المشرفيه، مدير المجلس النرويجي للاجئين في ​لبنان​ كارلو غيراردي، وعرض معه أبرز نشاطات وإنجازات المجلس، وسبل التعاون مع الوزراة، وهنأه على تسلّمه مهمّاته ​الجديدة​ في لبنان.

كما التقى المشرفيه وفداً دانماركياً تتقدّمه السفيرة الدانماركية لدى لبنان ميريت جول، بحضور كبير مستشاري وحدة التحليل الاقتصاديّ الدوليّ في ​وزارة الخارجية​ الدانماركية توركيلد بيغ، وجرى بحث في تعزيز التعاون بين الدولتين، خصوصاً على المستوى الاجتماعيّ.

وبحث المشرفيّه شؤون تتعلق بالاحداث، وتفعيل خطط الحماية مع سفير اتحاد حماية الأحداث في لبنان الإعلامي جو معلوف. كما واستقبل مديرة مكتب السيّدة الأولى ​ناديا الشامي عون​، ميشال فنيانوس حيث جرى نقاش بملفات الوزارة.

من جهة ثانية، عقد الوزير المشرفية اجتماعاً إدارياً ضمّ إلى جانب المدير العام للوزارة القاضي ​عبدالله أحمد​، رؤساء المصالح والمشاريع في الوزارة، واثنى خلاله على جهودهم السابقة، آملاً الاستمرار بمضاعفة الجهود خصوصاً بهذه المرحلة الصعبة.

