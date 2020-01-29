سريع: هاجمنا منشآت لشركة أرامكو النفطية ومطارين وقاعدة عسكرية بالسعودية

أعلن المتحدث باسم ​القوات​ المسلحة اليمنية ب​صنعاء​ العميد يحيى سريع، في ​مؤتمر​ صحفي، عن "شن هجوم واسع على مواقع في "عمق ​السعودية​" طال منشآت لشركة "​أرامكو​" النفطية ومطارين وقاعدة عسكرية"، مشيراً الى ان "القوات العسكرية اليمنية تمكنت من التصدي لمسار عدوانيٍ كبير كان يستهدف العاصمة صنعاء".

هذا وأفادت وكالة رويترز ان "أرامكو تمتنع عن التعليق على مزاعم انصار الله بمهاجمة منشآتها".