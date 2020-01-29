شكرا لقرائتكم خبر عن إضراب عام داخل مخيمات اللاجئين في لبنان رفضاً لـ«خطة ترامب للسلام» والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية في بيروت الإضراب العام داخل مخيمات وتجمعات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ، تمسكا بحق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف .

وعمت المسيرات والاعتصامات الحاشدة اليوم ، مخيمات وتجمعات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ، تأكيدا على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ، ورفضا لمشروع الرئيس الأمريكي للسلام ، وأقفلت المدارس والمؤسسات العامة ، ومكاتب (الأونروا) والمحلات التجارية أبوابها تلبية لدعوة منظمة التحرير الفلسطينية . ورفعت عند مداخل المخيمات الاعلام الفلسطينية واللافتات التي تؤكد أن مشروع الرئيس الأمريكي لا يلبي طموحات وآمال الشعب الفلسطيني في الحرية والعودة والاستقلال الوطني .

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وأعلنت منظمة التحرير الفلسطينية في بيان ، عن رفضها لخطة السلام التي أطلقها الرئيس الأمريكي رونالد ترمب ، وأكدت وقوفها إلى جانب الرئيس محمود عباس وعلى تمسك الشعب الفلسطيني بحقوقه المشروعة استنادا لقرارات الشرعية الدولية .

ودعت المنظمة في لبنان، كافة الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات إلى الإلتفاف حول القيادة الفلسطينية من أجل تحرك سياسي دبلوماسي فاعل نحو المجتمع الدولي والعربي والإسلامي، لتوفير المظلة الداعمة للموقف الفلسطيني الرافض لما يسمى بـ"صفقة القرن".

كما دعت المنظمة جميع الفصائل الفلسطينية في لبنان إلى اجتماع طارئ لمناقشة التطورات الأخيرة على الساحة الفلسطينية بعد الاعلان عن خطة ترامب للسلام.