اخبار العالم

'رحمة' تحرك السلطات المصرية بعد تسريب فيديو التعذيب

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

بعد انتشار مقطع فيديو يظهر تعرض فتاة مصرية تدعى "رحمة" في دار أيتام "نهر الحياة" للضرب من قبل المديرة، زار ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الثلاثاء، الدار وتفقد الوضع.
في التفاصيل، استمع المحافظ إلى تفاصيل واقعة الفتاة، حيث سلمته الدكتورة أماني عبد المقصود، مديرة الدار، ملفاً كاملاً حول مخالفات الفتاة.
صاحبة الدار اللى بتضرب البنت (رحمة) دى إسمها / أد. أمانى عبد المقصود - وكيل كلية التربية النوعية و الصحة النفسية جامعة المنوفية This is a Twitter Status — blackduckk (@mahmouddadel_)


وتوجه عدد من المسؤولين في وزارة التضامن والشؤون الاجتماعية ومديرية الشؤون الاجتماعية إلى المكان للوقوف على حقيقة الواقعة.

بدورها، قامت النيابة باستدعاء الفتاة رحمة للاستماع إلى أقوالها حول تعرضها للضرب على يد رئيسة الجمعية.

"المسؤولة تعترف"
بالمقابل، أكدت مديرة الدار أماني عبدالمقصود، ورئيسة الجمعية قيامها بضرب الفتاة معترفة بصحة الفيديو المتداول.

Advertisements

كما أشارت إلى أن النيابة لم تستدعها للتحقيق حتى الآن.

يذكر أن القصة بدأت بعد انتشار مقطع فيديو يوضح قيام رئيسة جمعية "نهر الحياة" بضرب فتاة بالدار تدعى رحمة، فيما تدخلت أخريات من فتيات الدار لمنع المسؤولة من ضرب الفتاة.

وأثار المقطع جدلاً واسعاً وتنديداً بتصرف المديرة استدعى السلطات للتدخل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 'رحمة' تحرك السلطات المصرية بعد تسريب فيديو التعذيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا