موسوي: السعودية شريكة الولايات المتحدة في إغتيال سليماني

اتهم المتحدث باسم ​الخارجية الإيرانية​ ​عباس موسوي​ ​السعودية​ بـ"أنها شريكة مع ​الولايات المتحدة​ في اغتيال قائد ​فيلق القدس​ في ​الحرس الثوري الإيراني​ ​قاسم سليماني​". ولفت موسوي الى أن "ما سيجعل المنطقة أكثر أمانًا هو انسحاب ​القوات​ الأجنبية والطغيان الأجنبي الذي تجاوز قوانين بعض الدول". إضغط للمزيد

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